НБУ готов к выпуску е-гривни

Национальный банк Украины технически готов к выпуску электронной гривни, но продолжает изучать целесообразность этого шага.

Как сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк в ходе круглого стола в Киеве, пилотный проект относительно технического выпуска электронной денежной единицы Украины продолжается, но вопрос целесообразности такого выпуска пока изучается.

«С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но относительно сроков внедрения и сроков выхода за пределы пилота – этот вопрос еще изучается», - сказал он.

Как сообщалось ранее, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.