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НБУ готов к выпуску е-гривни

Е-гривня
18:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: politeka.net

Новости Бизнеса: В Нацбанке заявили, что технически готовы к выпуску электронной гривни.

Национальный банк Украины технически готов к выпуску электронной гривни, но продолжает изучать целесообразность этого шага.

Как сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк в ходе круглого стола в Киеве, пилотный проект относительно технического выпуска электронной денежной единицы Украины продолжается, но вопрос целесообразности такого выпуска пока изучается.

«С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но относительно сроков внедрения и сроков выхода за пределы пилота – этот вопрос еще изучается», - сказал он.

Как сообщалось ранее, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

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Новости Бизнеса, Блокчейн, Е-гривня, Евгений Степанюк, НБУ.
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