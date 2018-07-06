В 2018 импорт из ЕС в Украину вырос на 12,8%

В январе-апреле 2018 года импорт из стран ЕС вырос на 12,8%, передает Госстат.

"Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 6 млрд 927 млн долл., или 41% от общего объема, и увеличился против соответствующего периода 2017 года на 786,3 млн долл., или на 12,8%", - говорится в сообщении.

Самые большие объемы импорта товаров из стран ЕС составляли: электрические и механические машины - 21,3%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности - 21,1%, товары агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - 11,4%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 10%, минеральные продукты - 9,8%.

Среди стран ЕС наиболее значимые импортные поступления товаров осуществлялись из Германии, Польши, Италии и Франции. Среди других стран мира крупнейшие импортные поставки товаров поступали из Российской Федерации, Китая, Беларуси, США, Турции и Швейцарии.

По сравнению с январем-апрелем прошлого года импорт товаров увеличился из Италии на 40%, Российской Федерации - на 31%, Турции - на 25,8%, Китая - на 24,1%, Венгрии - на 20,7%, Польши - на 11,6%, США - на 10,7%, Германии - на 6,8%, уменьшился из Швейцарии на 30,5%, Франции - на 12,9%, Великобритании - на 3,7%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин, электрических машин, пластмассы, полимерных материалов. Уменьшилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, разнообразной химической продукции.

Напомним, в январе-апреле 2018 года экспорт в ЕС вырос на 26,6%.