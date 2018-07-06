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Цены на нефть WTI опять растут

Нефть
19:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Цены на нефть WTI перешли к росту, Brent торгуется ниже $77 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу.

На рынок оказывает давление наращивание добычи Саудовской Аравией. Крупнейший экспортер мира увеличил производство в прошлом месяце, заявил источник в ОПЕК, на 500 тыс. баррелей в сутки, пишет CNBC.

"Медвежий" фактор - то, что и Саудовская Аравия, и Россия выполняют свое обещание повысить добычу, - отмечает Тамас Варга нефтяного брокера из PVM. - Однако приближение санкций США в отношении Ирана вызывает серьезные опасения среди участников рынка".

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:01 кв подешевели на $0,4 (0,52%) и торгуются на уровне $76,98 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,48 (0,66%) - до $73,42 за баррель.

С начала текущей недели цены на Brent опустились на 2,8%, тогда как WTI подешевела примерно на 0,9%, по данным FactSet. Таким образом, нефть может остаться "в минусе" впервые за три недели.

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Новости Бизнеса, Brent, ICE Futures, Nymex, WTI, Нефть.
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