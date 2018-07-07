Решение по апелляции "Газпрома" к "Нафтогазу" могут вынести в короткие сроки

Решение по апелляции GАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража может быть в кратчайшие сроки. Такое мнение высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов.

"В апелляции в Швеции мы сняли главный аргумент "Газпрома" о лингвистической экспертизе. Надеемся снять все другие аргументы и закончить апелляцию в короткие сроки", - сказал он.

Кроме того, по словам Коболева, продолжается процедура принудительного взыскания в части наложения арестов на активы "Газпрома".

"В Великобритании "Газпром" обязали раскрыть все их активы. В Швейцарии возобновили аресты акций Nord Stream. Поэтому мы движемся по плану", - добавил глава НАК.

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Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитного спора с "Нафтогазом".