Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
Новости: Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Аваков предложил механизм давления на неонацистов
Новости: Обзор фантастического матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Новости: Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
Ивана Купала 2018: сегодня, 7 июля, отмечаем праздничный день
X

Решение по апелляции "Газпрома" к "Нафтогазу" могут вынести в короткие сроки

"Нафтогаз" и "Газпром"
08:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует, что решение Стокгольмского арбитража по апелляции "Газпром" к "Нафтогаз" может быть в кратчайшие сроки.

Решение по апелляции GАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража может быть в кратчайшие сроки. Такое мнение высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов.

"В апелляции в Швеции мы сняли главный аргумент "Газпрома" о лингвистической экспертизе. Надеемся снять все другие аргументы и закончить апелляцию в короткие сроки", - сказал он.

Кроме того, по словам Коболева, продолжается процедура принудительного взыскания в части наложения арестов на активы "Газпрома".

"В Великобритании "Газпром" обязали раскрыть все их активы. В Швейцарии возобновили аресты акций Nord Stream. Поэтому мы движемся по плану", - добавил глава НАК.

В "Нафтогазе" прокомментировали премии менеджерам за победу в Стокгольме

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитного спора с "Нафтогазом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Апелляция, Газпром, Нафтогаз, Решение, Стокгольмский арбитраж.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В правительстве говорят о проблемах добычи угля в Украине Стала известна дата трехсторонних газовых переговоров "Малая" приватизация: "ProZorro.Продажи" аккредитовало 10 электронных площадок

Последние новости

Геометрическая красота зданий Китая как объект фотоискусства (Фото) Всемирно известная супермодель оседлала гидроцикл Веселитесь на выходных: утренние анекдоты 7 июля
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
03 Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
04 Аваков предложил механизм давления на неонацистов
05 В США отреагировали на отказ украинскому омбудсмену во встрече с Сенцовым
Новости сегодня
08:22 Лидер англичан рассказал о ситуации в сборной
08:19 Симпатичные девушки, от которых не хочеться отводить взгляд (Фото)
08:18 Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, один военный ранен
08:15 Знаменательные события в истории: 7 июля 2018 года
08:03 Смешно до слез: забавные моменты, которые вовремя поймали
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Новости: Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Новости: В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
Новости: Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Добавить комментарий
0