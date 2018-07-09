Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ значительно уменьшились
Новости Бизнеса: Уровень запасов угля на ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшился на 10,4 тонны .
В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 0,5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
В частности, по состоянию на 9 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 965,4 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 2 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 975,8 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 10,4 тысячи тонн или на 0,5%.
Напомним, размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет 3 млрд гривен.
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