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Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ значительно уменьшились

Уголь
10:07 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Уровень запасов угля на ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшился на 10,4 тонны .

В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 0,5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, по состоянию на 9 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 965,4 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 2 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 975,8 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 10,4 тысячи тонн или на 0,5%.

Напомним, размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет 3 млрд гривен.

В "Укрэнерго" отработали действия на случай отключения столичных ТЭЦ

На прошлой неделе Кабинет министров утвердил перечень особо важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной.

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Новости Бизнеса, Запасы угля, Минэнергоугля, ТЭС, ТЭЦ, Уголь.
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