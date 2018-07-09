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Решение ЕС об €1 млрд для Украины вступило в силу

Евро
10:42 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Целью помощи является поддержка макрофинансовой стабильности и прогресса реформ в Украине.

В понедельник, 9 июля, вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине €1 миллиарда кредитов макрофинансовой помощи.

Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Далее, по процедуре правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум о взаимопонимании относительно условий предоставления кредитов макрофинансовой помощи. Достигнутые договоренности еще должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Среди таких условий европейская сторона выдвигает продолжение политических и экономических реформ в Украине, утверждение демократии, верховенства права, прав человека, а также борьбу с коррупцией, включая создание Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечают в Евросоюзе, символично, что решение вступило в силу именно в день проведения в Брюсселе 20-го саммита Украина-ЕС

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Новости Бизнеса, ЕС, макрофинансовая помощь, реформы в Украине, Украина, Финпомощь.
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