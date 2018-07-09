В Украине сократился экпорт сиров

Украина по итогам января-июня 2018 года экспортировала 3,87 тыс. тонн сыров, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении экспорт возрос на 1,1% - до $14,51 млн.

В то же время импорт сыров по итогам января-июня 2018 года составил 5,46 тыс. тонн, что на 26,3% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении этот показатель возрос на 42,1% - до $27,17 млн.

Экспорт сливочного масла из Украины в январе-июне текущего года увеличился на 40,3% - до 17,21 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель вырос в 1,7 раза и составил $73,99 млн. Импорт этого товара, по информации ГФС, возрос в 2,2 раза - до 516 тонн ($3,4 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-июне снизился на 25,4% – до 17,4 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $28,93 млн против $40,41 млн в январе-июне 2017 года. Импорт этой группы товаров возрос в 1,6 раза - до 1 тыс. тонн ($2,47 млн).

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2017 году экспортировала 9,05 тыс. тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в страну возрос на 42% - до 10 тыс. тонн.