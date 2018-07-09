Глава МИД Украины в Брюсселе обсуждал газовый вопрос

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в понедельник в Брюсселе обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным предстоящие трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом по вопросу транзита российского газа через территорию Украину.

"Мы сосредоточились на трехсторонних переговорах по газу с Россией и Украиной. Поскольку время имеет существенное значение, я с нетерпением жду начала этого процесса 17 июля", - написал он в своем микроблоге в Твиттере по итогам переговоров с главой МИД Украины в Брюсселе.

В то же время, МИД Украины в микроблоге в Твиттере также сообщает об этой встрече П.Климкина и М.Шефчовича. "Министр выразил благодарность за новый пакет макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро и за неизменную поддержку ЕС, поскольку Украина пользуется преимуществами значительного роста торговли с Евросоюзом", - говорится в сообщении МИД.

Ранее М.Шефчович подтвердил, что трехсторонние переговоры по газу пройдут 17 июля.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского Союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - говорилось в заявлении зампреда ЕК, опубликованном на сайте Европейской комиссии.

М.Шефчович отметил, что украинские и российские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - сообщил он, подчеркнув важность фактора времени для этих переговоров.

"Переговоры, которые нас ожидают, сложны, и поэтому требуют полного внимания и конструктивного участия. Как было доказано в прошлом, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон, и транзита газа через Украину после 2019 года", - отметил М.Шефчович.

В конце мая он заявлял, что цель этих переговоров – определение параметров транзита газа через Украину после 2019 года и гарантий такого транзита. Тогда М.Шефчович отметил, что такие трехсторонние переговоры должны быть сфокусированы на установлении сроков нового соглашения с установлением минимального годового объема транзита и уровня тарифа, тогда как другие детали должны отработать между собой непосредственно компании.

"Еврокомиссия занимает позицию, что Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 контракта с "Газпромом". Продолжение долгосрочного транзита российского газа через Украину стратегически важно и имеет огромную влияние на энергетическую безопасность ЕС и Украины как с точки зрения факторов экономики, так и факторов безопасности поставок", – сказал тогда М.Шефчович.

"Нафтогаз Украины" поддержал предложение о проведении таких трехсторонних переговоров, но подчеркнул важность участия в них не только Министерства энергетики РФ, но и "Газпрома".