Порошенко ожидает утверждения финансовой помощи от ЕС

В сентябре этого года Украина и Европейский союз подпишут меморандум о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Я приветствую решение ЕС о выделении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Мы намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша уже осенью этого года", - сообщил Порошенко.

В понедельник, 9 июля, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.

Отметим, что, во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.