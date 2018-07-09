Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Порошенко ожидает утверждения финансовой помощи от ЕС

Петр Порошенко
20:44 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательного утверждения новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1 млрд евро в начале осени.

В сентябре этого года Украина и Европейский союз подпишут меморандум о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместного брифинга с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

"Я приветствую решение ЕС о выделении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Мы намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша уже осенью этого года", - сообщил Порошенко.

В ЕС признают достижения Украины по антикоррупционным реформам

В понедельник, 9 июля, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи.

Отметим, что, во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

9 марта Европейская комиссия официально утвердила предложение по новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Дональд Туск, Европейский союз, Министр финансов Украины, Петр Порошенко, Совет ЕС, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине положительная динамика развития банковской системы Госстат обновил данные об инфляции в Украине Минфин начнет переговоры с ЕС по новом траншу в ближайшее время

Последние новости

Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото)
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0