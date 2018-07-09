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Госстат обновил данные об инфляции в Украине

Супермаркет
18:22 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в июне нулевая 2-й месяц подряд, в годовом измерении замедлилась до 9,9%.

Потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.

Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.

Помимо этого, для сдерживания роста цен НБУ со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

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Новости Бизнеса, Госстат, Инфляция, Потребительские цены, Украина.
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