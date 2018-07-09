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В Украине положительная динамика развития банковской системы

Moody's Investors Service
20:30 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Moody's улучшило до "позитивного" прогноз по банковской системе Украины.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз по банковской системе Украины до "позитивного" со "стабильного" на фоне ожидания повышения кредитоспособности финучреждений в следующие 12-18 месяцев.

"Экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, что будет стимулировать спрос на новые кредиты, повышать способность заемщиков обслуживать привлеченные займы. Кроме того, после того как банки признали большинство проблемных кредитов, отчисления в резервы должны снизиться, что способствует улучшению итогов деятельности финучреждений", - цитируется в обзоре Moody's заместитель вице-президента агентства Лев Дорф.

Moody's, в частности, ожидает, что в этом году рост экономики Украины ускорится до 3,5% с 2,5% на фоне восстановления инвестиций, что, в свою очередь, приведет к активизации кредитования: согласно прогнозам Moody's, рост объема кредитования повысится до 10% в течение следующих двух лет с 7% в 2017 году.

В свою очередь, качество активов улучшится за счет улучшения их обслуживания и сокращения объема проблемных кредитов до 47% к концу 2019 года за счет реструктуризации или списания необслуживаемой задолженности.

Как сообщалось, доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июня 2018 года составляла 56,09%, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Объем кредитного портфеля при этом возрос на 0,19% - до 1,121 трлн грн.

С начала 2018 года доля проблемных кредитов увеличилась на 1,55%, объем портфеля – на 2,75%.

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Новости Бизнеса, Moody's Investors Service, Банковская система, Прогноз, Рейтинговое агенство, Украина.
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