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Румынский парламент одобрил законопроект об офшорных нефтяных периметрах

Здание румынского парламента
05:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Укринформ

Новости Бизнеса: Спикер, Ливиу Драгня, заявил, что нельзя допускать, чтобы Румыния оставалась в энергетической зависимости от России.

Палата депутатов одобрила в понедельник проект закона об офшорных нефтяных периметрах, ужесточающий налогообложение добывающих компаний. Об этом сообщило агентство Agerpress.

За этот нормативный акт проголосовали 175 депутатов, против — 30 и воздержались 30. Ранее законопроект был одобрен Сенатом. Теперь он будет направлен на утверждение президенту, который может либо подписать его, либо вернуть в парламент с замечаниями.

Поправки, внесенные в текст депутатами, предусматривают изменение уровня налогообложения добывающих компаний в зависимости от эволюции рыночных цен, а также введение налога на дополнительные доходы этих компаний.

Выступая в ходе обсуждения законопроекта, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня заявил, что "мы не можем допустить в Палате депутатов, чтобы Румыния оставалась в энергетической зависимости от россиян".

"Тот факт, что 50% всей продукции будет предназначено для двусторонних контрактов, а 50% — для продажи на румынском рынке, означает, что Румыния становится одной из немногих энергетически независимых стран в мире, — сказал он. — Также мы не могли допустить нулевого налогообложения дополнительных доходов, потому что нельзя, чтобы румынское государство не получало ничего".

Драгня подчеркнул необходимость найти равновесие между законным желанием румынского государства получить значительные доходы и иметь доступ к собственным ресурсам газа для румынской экономики, с одной стороны, и между законным интересом инвесторов иметь предсказуемое, стабильное законодательство и получать прибыль, — с другой, отмечает Agerpress.

"Речь идет о значительном ужесточении налогового режима", — заявил, в свою очередь, председатель ассоциации офшорных операторов, глава компании ExxonMobile Romania Ричард Тэскер.

"Если наше понимание верно, то в результате сегодняшней дискуссии каждому инвестору будет намного труднее принять решение об инвестициях, — сказал он. — Для инвесторов очень важно иметь предсказуемый и стабильный налоговый режим на протяжении всего срока инвестиций".

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Новости Бизнеса, Законопроект, Ливиу Драгня, Нефтяные оффшоры, Румыния.
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