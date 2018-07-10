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В НБУ рассказали о возможности снизить инфляцию до 6%

Магазин
13:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Глава совета НБУ сомневается в возможности снижения инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году.

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сомневается в возможности снижения потребительской инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году, как это определено "Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу".

"Общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение шести месяцев 2018 имеет заметные тенденции к улучшению. Существенное замедление темпов инфляции во втором квартале текущего года в том числе является результатом последовательной сдержанной монетарной политики Нацбанка. Однако, с учетом возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре, нет уверенности в том, что будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году, как это определено "Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу", - написал Б.Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил Б.Данилишин, среди основных факторов немонетарного характера, которые могут негативно повлиять на инфляцию в июле - возможный дальнейший рост стоимости горючего из-за высоких мировых цен на нефть, рост цен на транспортные услуги - в частности, в Киеве с 14 июля стоимость проезда в метро увеличивается с 5 до 8 грн, проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах - с 4 до 8 грн.

Среди основных факторов немонетарного характера, которые могут положительно повлиять на инфляцию в июле, он назвал тенденцию по замедлению цен производителей в течение апреля-мая, существенное сезонное повышение предложения плодоовощной продукции и вероятное укрепление курса гривни.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики потребительские цены в Украине в июне 2018 года второй месяц подряд остаются стабильными, с начала года их рост составил 4,4%. В годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.

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Новости Бизнеса, Богдан Данилишин, Инфляция, Нацбанк, НБУ, Украина, Цены в украине.
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