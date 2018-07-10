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В Украине выросла стоимость импорта газа

Газ
14:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В июне средняя стоимость газа, который импортировали украинские предприятия, выросла на 2,4% по сравнению с маем 2018 года.

Украинские предприятия в июне 2018 гнода импортировали газ по средней цене 6 960,18 грн или 266,35 долларов США за 1 тыс. куб. м. При этом в мае средняя цена держалась на уровне 6 806,40 грн или 260,01 долларов США за 1 тыс. куб. м.

 Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Таким образом, в июне импортировать газ было дороже на 2,4%, чем в мае.

Напомним, высокие цены на импортный в последние месяцы объясняются спекуляциями, которые охватили сырьевые рынки.

Как пояснил эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев, проблема импортозависимых стран заключается в том, что котировки, которые используются этими странами при закупке топлива за рубежом, привязаны к биржевым котировкам. То есть вместе с топливом страна импортирует и спекуляции, которые происходят на биржевых рынках. Поэтому неудивительно, что в Европе спотовые цены на газ выше, чем были в конце прошлого года, несмотря на то, что востребованность газа сейчас значительно ниже, чем это было во время отопительного сезона.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Импорт газа, Министерство экономического развития и торговли, Стоимость импорта газа, Украинские предприятия.
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