НБУ пересмотрит прогноз по инфляции в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогнозы по динамике потребительской инфляции на 2018-2020 гг., сообщается на веб-сайте центробанка.

В то же время в сообщении отсутствует упоминание о характере предстоящего пересмотра – улучшены или ухудшены.

Комментируя данные Государственной службы статистики по изменению индекса потребительских цен в июне 2018 года к июню 2017 года, НБУ указывает: снижение инфляции было ожидаемым, ее показатель оказался несколько ниже траектории прогноза, обнародованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года.

Действующий прогноз НБУ предполагает замедление потребительской инфляции до 8,9% - к концу текущего года и возврат в целевой диапазон - 6% ± 2 п.п. - в середине 2019 года.

Вместе с тем ранее центробанк предупреждал, что указанный прогноз актуален только при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности, в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.