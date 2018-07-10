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НБУ пересмотрит прогноз по инфляции в Украине

Деньги
19:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Новые прогнозы будут обнародованы на предстоящем 12 июля брифинге НБУ по монетарной политике.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен пересмотреть прогнозы по динамике потребительской инфляции на 2018-2020 гг., сообщается на веб-сайте центробанка.

В то же время в сообщении отсутствует упоминание о характере предстоящего пересмотра – улучшены или ухудшены.

Комментируя данные Государственной службы статистики по изменению индекса потребительских цен в июне 2018 года к июню 2017 года, НБУ указывает: снижение инфляции было ожидаемым, ее показатель оказался несколько ниже траектории прогноза, обнародованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года.

Действующий прогноз НБУ предполагает замедление потребительской инфляции до 8,9% - к концу текущего года и возврат в целевой диапазон - 6% ± 2 п.п. - в середине 2019 года.

Вместе с тем ранее центробанк предупреждал, что указанный прогноз актуален только при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности, в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Госстат, Инфляция, Инфляция в Украине, Национальный банк Украины, НБУ.
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