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Китай может финансировать строительство завода ядерного топлива в Украине

Минэнергоугля
23:13 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Минэнергоугля Украины объясняет возможные переговоры с "ТВЭЛ" по заводу ядерного топлива планами китайской CNEIC выкупить российскую долю в проекте.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объясняет возможные переговоры с российской компанией "ТВЭЛ" по заводу ядерного топлива необходимостью трехстороннего обсуждения вопроса выкупа китайской China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) российской доли в проекте, сообщила пресс-служба ведомства.

"В июне 2018 года от руководства компании CNEIC поступило приглашение к проведению трехсторонних переговоров по участию китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины. В ходе переговоров (с 9 по 12 июля в Брюсселе) планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций "ТВЭЛ" и определения первоочередных шагов сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

В министерстве также отмечают, что намерены добиваться на переговорах возврата "ТВЭЛ" предоплаты, которую российская компания получила за изготовление оборудования для будущего завода (Украина внесла $5,2 млн такой предоплаты).

Как сообщалось со ссылкой на письмо Минэнергоугля от 27 июня №01/1-5219 за подписью министра Игоря Насалика в адрес первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова, украинское ведомство считает необходимым возобновить совместное с российским "ТВЭЛ" строительство завода по производству ядерного топлива в Украине.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" – 50% минус 1 акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году – к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.

В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление ЧАО "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода. В то же время в годовом отчет "ТВЭЛ" было заявлено, что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, CNEIC, Минэнергоугля, ТВЭЛ, ЧАО Завод по производству ЯТ, Ядерное топливо.
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