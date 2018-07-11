Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июля 2018 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 26 июня по 3 июля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия незначительно снизились:

Средняя цена на батон была - 12.10 грн. На этой неделе цена - 12.07 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 13.76 грн. На этой неделе цена 12:52 грн.

Цена на белый хлеб была 12.00 грн. На этой неделе цена - 11.70 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 8.50 грн. Цена на этой неделе - 8. 37 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты поднялись:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 24.87 грн. На этой неделе молоко можно купить за 24.90 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 29.00 грн. На этой неделе цена - 29.04 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 28.15 грн. Цена на этой неделе 28.20 грн.

Цена за килограмм творога была 68.55 грн. На этой неделе цена - 69.00 грн.

Мясо: