Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июля 2018 года
Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.
Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 26 июня по 3 июля позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия незначительно снизились:
Средняя цена на батон была - 12.10 грн. На этой неделе цена - 12.07 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 13.76 грн. На этой неделе цена 12:52 грн.
Цена на белый хлеб была 12.00 грн. На этой неделе цена - 11.70 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 8.50 грн. Цена на этой неделе - 8. 37 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты поднялись:
Средняя цена за пакет молока (990 г) была 24.87 грн. На этой неделе молоко можно купить за 24.90 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 29.00 грн. На этой неделе цена - 29.04 грн.
Сметану (405 г) можно было купить за 28.15 грн. Цена на этой неделе 28.20 грн.
Цена за килограмм творога была 68.55 грн. На этой неделе цена - 69.00 грн.
Мясо:
Стоимость мяса на этой наделе почти не изменилась:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 125.50 грн. Цена на этой неделе - 125.48 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 116.05 грн. Новая цена - 116.06 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 111.00 грн. На этой неделе цена - 111.00 грн.
Крупы:
Цены на крупы немного выросли:
Цена за 1 килограмм гречки была - 20.75 грн. Новая цена - 20.77 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 25.53 грн. На этой неделе цена - 25.60 грн.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 9.49 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 9.55 грн.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 14.25 грн. Новая цена - 14.29 грн.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров пошла на спад:
Цена на яйца (10 шт.) была - 25.50 грн. Цена на этой неделе - 24.43 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 27.15 грн. На этой неделе цена - 27.07 грн.
За соль (1 кг) требовали - 10.00 грн. На этой неделе - 10.00 грн.
Сахар (1 кг) стоил- 18.31 грн. На этой неделе цена - 18.25 грн.