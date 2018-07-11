Насалик: Цену на газ для населения можно даже снизить

Оснований для повышения цены газа для населения на сегодня нет, ее можно даже снизить. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Оснований для повышения цены на газ для населения нет. Но это вопрос к Премьеру, это политический вопрос", - сказал Насалик.

По его словам, только 3% из всего объема газа, продаваемого населению, импортируется из-за рубежа.

"97% - это добыча внутренняя", - отметил Насалик.

Министр добавил: если просчитать все составляющие цены газа для населения, то ее можно даже снизить на 5-6%.