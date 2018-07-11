https://telegraf.com.ua/files/2018/07/tsena-za-gaz-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4233461-nasalik-tsenu-na-gaz-dlya-naseleniya-mozhno-dazhe-snizit.html
Насалик: Цену на газ для населения можно даже снизить
Новости Бизнеса: Министр энергетики Украины Игорь Насалик считает, что так как всего 3% объема газа импортируются из-за рубежа, можно снизить на 5-6% цену на газ для населения.
Оснований для повышения цены газа для населения на сегодня нет, ее можно даже снизить. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Оснований для повышения цены на газ для населения нет. Но это вопрос к Премьеру, это политический вопрос", - сказал Насалик.
По его словам, только 3% из всего объема газа, продаваемого населению, импортируется из-за рубежа.
"97% - это добыча внутренняя", - отметил Насалик.
Что будет с ценою на газ: Премьер-министр озвучил прогноз
Министр добавил: если просчитать все составляющие цены газа для населения, то ее можно даже снизить на 5-6%.
Telegraf.com.ua