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Насалик: Цену на газ для населения можно даже снизить

Газ
15:09 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр энергетики Украины Игорь Насалик считает, что так как всего 3% объема газа импортируются из-за рубежа, можно снизить на 5-6% цену на газ для населения.

Оснований для повышения цены газа для населения на сегодня нет, ее можно даже снизить. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Оснований для повышения цены на газ для населения нет. Но это вопрос к Премьеру, это политический вопрос", - сказал Насалик.

По его словам, только 3% из всего объема газа, продаваемого населению, импортируется из-за рубежа.

"97% - это добыча внутренняя", - отметил Насалик.

Что будет с ценою на газ: Премьер-министр озвучил прогноз

Министр добавил: если просчитать все составляющие цены газа для населения, то ее можно даже снизить на 5-6%.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Внутренняя добыча газа, Игорь Насалик, Население, Снижение, Цена на газ.
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