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Украина поднялась в рейтинге инновационных экономик

Инновации
16:41 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ain.ua

Новости Бизнеса: Украина улучшила свои позиции в рейтинге инновационных стран, поднявшись на 43-е место в 2018 году с 50-го в прошлом году.

Украина на 7 ступенек поднялась в глобальном рейтинге инноваций 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

"Украина поднялась на 7 ступеней в Глобальном индексе инноваций-2018 и заняла 43 место", - говорится в сообщении.

В первую десятку попали Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Дания, Германия, Ирландия.

Россия заняла 46 строчку рейтинга. А последнее 126-е место Йемен.

Напомним, Минэкономразвития и МОН договорились о распределении полномочий в сфере инноваций. Так, МОН будет формировать инновационную среду в учебных и научных заведениях, а Минэкономразвития обеспечит условия для коммерциализации изобретений.

Ранее сообщалось, что в мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Глобальный индекс инноваций, Инновации, Минэкономразвитие, МОН, Украина, Экономика.
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