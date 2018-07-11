Украина поднялась в рейтинге инновационных экономик

Украина на 7 ступенек поднялась в глобальном рейтинге инноваций 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

"Украина поднялась на 7 ступеней в Глобальном индексе инноваций-2018 и заняла 43 место", - говорится в сообщении.

В первую десятку попали Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Сингапур, США, Финляндия, Дания, Германия, Ирландия.

Россия заняла 46 строчку рейтинга. А последнее 126-е место Йемен.

Напомним, Минэкономразвития и МОН договорились о распределении полномочий в сфере инноваций. Так, МОН будет формировать инновационную среду в учебных и научных заведениях, а Минэкономразвития обеспечит условия для коммерциализации изобретений.

Ранее сообщалось, что в мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали.