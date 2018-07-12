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Мировые цены на нефть рекордно снизились

Добыча нефти
00:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Цены на нефть переживают рекордное за два с половиной года падение на торгах 11 июля.

Рекордное падение цен произошло после публикации ежемесячного доклада Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в которой картель отчитался о резком росте добычи в Саудовской Аравии и предупредил об избытоке предложения в 2019 году, передает "Радио Свобода".

"Согласно данным торгов, по состоянию на 23:16 по Киеву фьючерсы на сорт Brent упали более чем на 6% с начала торгов, цена составляет 74 доллара ровно. Это падение стало рекордным с лета 2016 года и опустило котировки до трехнедельного минимума", - говорится в сообщении.

По сообщению секретариата ОПЕК, за июнь Саудовская Аравия выбросила на рынок 405 тысяч баррелей новых ежедневных поставок, увеличив добычу до 10,42 миллиона баррелей в день.

Напомним: цена нефти имеет важное значение для стран, в значительной мере зависимых от реализации этого сырья на мировом рынке, таких, как Россия или Иран.

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Новости Бизнеса, Нефть, ОПЕК, Рынок нефти, Цены на нефть.
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