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НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы

НБУ
14:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Нацбанк ухудшил прогноз международных резервов Украины на 2018-2020 годы, а так же повысил учетную ставку.

Национальный банк пересмотрел макроэкономические прогнозы, в том числе ухудшил прогноз уровня международных резервов Украины на 2018-2020 годы.

Согласно материалам НБУ, в 2018 году уровень резервов на конец года составит 20,7 млрд долл. (ранее регулятор прогнозировал 21,6 млрд долл.), в 2019 году - 18,8 млрд долл. (ранее - 19,1 млрд долл.), в 2020 году – 19,7 млрд долл. (ранее – 20 млрд долл.)

Согласно обновленным прогнозам, в 2018 году платежный баланс Украины будет сведен с профицитом в 2 млрд долл. (прежний прогноз – 2,6 млрд долл.), в 2019 году – с дефицитом в 0,3 млрд долл. (0,8 млрд долл.), в 2020 году – с дефицитом в 0,1 млрд долл. (0 млрд долл.).

"Национальный банк ожидает, что необходимые реформы будут проведены, и в 2018 году Украина получит около 2 млрд долл. США от Международного валютного фонда, а также кредиты от Евросоюза и Всемирного банка", - говорится в материалах НБУ.

Международные резервы Украины на 1 июля 2018 года составили 17,978 млрд долл., что на 4,4% ниже показателя на начало года.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 17,5% годовых после того как два раза подряд - в апреле и мае - принимал решение сохранить ее на уровне 17% годовых.

Как отмечается в материалах НБУ, в июне потребительская инфляция существенно замедлилась - до 9,9% в годовом выражении - и оказалась несколько ниже траектории прогноза регулятора.

"Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%. Более стремительное, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии", - считают в НБУ.

Отмечается, что в конце года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов в связи с приближением цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание жилищно-коммунальных услуг.

По оценкам регулятора, этот фактор будет влиять на уровень инфляции в течение первых трех кварталов в следующем году, что не позволит снизить ее до пределов целевого диапазона ранее IV квартала 2019 года.

"Этот фактор лежит за пределами влияния монетарной политики и, соответственно, ее инструменты не должны применяться для его нивелирования", - пояснили в НБУ.

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Новости Бизнеса, МВФ, Нацбанк, НБУ, Прогноз международных резервов.
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