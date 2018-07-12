В столице растет напряжение вокруг новых тарифов на метро

Информацию о новых тарифах Киевский метрополитен обещает разместить после того, как будет опубликовано соответствующее распоряжение столичных властей.

Официальный представитель метрополитена Наталья Макогон отметила, что на данный момент не владеет информацией, когда будет подписано соответствующее распоряжение.

Ранее Киевский городской совет внес на рассмотрение сессии проект решения франкции "Свобода" относительно отмены поднятия тарифов до момента, пока не будет введен электронный билет.

В четверг, 12 июля, перед началом заседания горсовета под стенами Киевского городского совета собрались около 200 активистов с требованием отменить повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте с 14 июля. После чего активисты в кулуарах горсовета попробовали попасть в сессионный зал. Наряд полиции помешал активистам.