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В столице растет напряжение вокруг новых тарифов на метро

Тарифы метро
15:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Связано это с тем, что столичное метро пока так и не обнародовало новые тарифы.

Информацию о новых тарифах Киевский метрополитен обещает разместить после того, как будет опубликовано соответствующее распоряжение столичных властей.

Официальный представитель метрополитена Наталья Макогон отметила, что на данный момент не владеет информацией, когда будет подписано соответствующее распоряжение.

Ранее Киевский городской совет внес на рассмотрение сессии проект решения франкции "Свобода" относительно отмены поднятия тарифов до момента, пока не будет введен электронный билет.

Кличко: Решение Киевсовета о запрете повышения тарифов – декларативное

В четверг, 12 июля, перед началом заседания горсовета под стенами Киевского городского совета собрались около 200 активистов с требованием отменить повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте с 14 июля. После чего активисты в кулуарах горсовета попробовали попасть в сессионный зал. Наряд полиции помешал активистам.

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Новости Бизнеса, Киевский метрополитен, Метро, Новые тарифы, Тарифы.
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