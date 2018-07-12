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Обновлен прогноз по уровню инфляции

Деньги
16:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: На сегодня Нацбанк решил оставить прогноз инфляции неизменным.

Национальный банк оставил прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%.

"Национальный банк оставляет прогноз инфляции на конец 2018 неизменным на уровне 8,9%", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается существенное, чем предполагалось, повышение цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг.

Более того, это будет влиять на уровень инфляции и в течение первых трех кварталов следующего года, что не позволит НБУ привести ее в пределы целевого диапазона ранее IV квартала 2019 года.

"Однако этот фактор лежит за пределами влияния монетарной политики и, соответственно, ее инструменты не должны применяться для его нивелирования", — пояснили в НБУ.

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В то же время на уровень инфляции во второй половине 2018 года и в 2019 году, по данным Нацбанка, будет давить ряд факторов, эффекты которых, в отличие от повышения цен и тарифов, могут компенсироваться с помощью инструментов монетарной политики.

"При таких условиях проведение более жесткой монетарной политики станет одним из ключевых факторов, который обеспечит снижение инфляции в соответствии с прогнозной траекторией и позволит привести ее в пределы целевого диапазона в IV квартале 2019 года. Соответственно, Национальный банк оставил неизменным прогноз инфляции и на конец 2019 года — на уровне 5,8%. В 2020 году инфляция замедлится до 5%, что будет соответствовать центральном значению целевого диапазона (5% ± 1 п. п.)", - отметили в Нацбанке.

Добавим, в НБУ предполагают дальнейшее повышение учетной ставки.

Напомним, Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

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Новости Бизнеса, Инфляция, Нацбанк, Национальный банк Украины, НБУ, Прогноз инфляции.
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