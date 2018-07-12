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Трехсторонние газовые переговоры: назначен глава делегации Украины

ГТС
22:20 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу в Берлине возглавит глава МИД Украины.

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и Европейским Союзом по условиям транспортировки газа возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.

Согласно сообщению на официальном сайте Совета ЕС, в консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине также примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Нафтогаза" и "Газпрома".

По словам зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска решения газовых вопросов и транзита газа через Украину после 2019 года.

"ЕС взял на себя обязательство содействовать этому трехстороннему процессу, который в прошлом оказался эффективным для достижения ощутимых и позитивных результатов", - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Газовые переговоры, Газпром, ЕС, Нафтогаз, Павел Климкин, РФ, Украина.
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