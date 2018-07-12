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Порошенко предложил вариант покупки газа у России

Газ
18:49 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Оптимально, чтобы Украина как часть Европы покупала российский газ на границе с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко считает оптимальной моделью покупку Украиной российского газа на украинско-российский границе.

На пресс-конференции в четверг в Брюсселе он отметил, что среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины "в европейские модели, в европейские сектора" после получения безвизового режима и выполнения первой части программы по соглашению об ассоциации с ЕС будет, в частности, энергетический союз, включая вопросы энергетической безопасности.

"А это не только "Северный поток-2", это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, когда Украины, как часть Европы, покупала бы российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", - подчеркнул П.Порошенко.

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Новости Бизнеса, Газ, Петр Порошенко, Покупка газа, Северный поток-2.
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