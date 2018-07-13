Нефть дешевеет из-за нового витка торговой войны между США и Китаем

Благодаря возобновлению поставок ливийской нефти цены на нефть снизились на фоне обострения тарифного противостояния между Китаем и США. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,24% — до 74,27 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI осталась на том же уровне - 70,33 доллара за баррель.

Текущая неделя оказалась очень неспокойной для рынка нефти. С уровня 3,5-летних максимумов фьючерсные контракт откатились до годового минимума на фоне нового витка тарифного противостояния между Китаем и США, а также возобновления экспорт ливийской нефти.

"Довольно сложная ситуация для рынка. Я думаю, что его поддерживает относительно высокий спрос и снижение запасов, но если посмотреть шире, то добыча сланцевой нефти в США растет, и поэтому ситуация зависит от того, что делает ОПЕК", — приводит агентство Рейтер слова риск-менеджера нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунана (Tony Nunan).

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 74,28 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 74,44 доллара за баррель, что на 1 цент ниже уровня закрытия торгов ($74,45).