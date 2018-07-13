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Новые пошлины США ударят по экономике Китая сильнее предыдущих

Флаг Китая
14:21 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Новый раунд повышения США пошлин на китайские товары ударит по экономике КНР сильнее первого

Рассматриваемое США введение дополнительных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд нанесет экономике КНР более значительный ущерб, чем предыдущий раунд пошлин, полагает главный исполнительный директор DBS Bank, крупнейшего банка Сингапура, Пиюш Гупта.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения 10%-ных пошлин на поставки в США китайских товаров общим объемом $200 млрд.

Новые пошлины коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды.

С 6 июля США ввели 25%-ные пошлины на поставки из КНР на общую сумму в $34 млрд, после чего Китай принял зеркальные меры в отношении американских товаров.

Новый список товаров, которые США намерены обложить повышенными ввозными пошлинами, включает больше готовой продукции, которая может быть заменена аналогичными товарами из других источников, отмечает П.Гупта.

Это, по его мнению, приведет к сокращению закупок такой продукции в КНР.

Новые пошлины, если они будут введены, "ударят несколько сильнее в плане сокращения объема торговли", заявил П.Гупта, выступая на CNBC.

Он отметил, что первый раунд повышения пошлин в основном коснулся компонентов устройств, в том числе, мобильных телефонов и ПК. Поскольку в этих сферах альтернативные источники поставок ограничены, сокращение спроса в результате введения повышенных пошлин может оказаться менее существенным, чем в случае потребительских товаров.

"В данном случае повышение цен на продукцию составит от 5% до 10%, и, по моему мнению, оно будет переложено на конечного потребителя. Я не думаю, что это приведет к сокращению китайского экспорта в ближайшее время. Потребуется не менее двух лет на создание новой цепочки поставок", - отмечает П.Гупта.

США также находятся в процессе подготовки ограничительных мер в отношении экспорта продукции китайской электронной промышленности на общую сумму в $16 млрд.

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Новости Бизнеса, Китай, Пиюш Гупта, Пошлины, Сингапур, США, Торговая война.
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