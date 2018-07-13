Ярошенко: В теневом секторе работает 22% занятого населения Украины

В теневом секторе экономики работает 3,5 млн человек — это 22% занятого населения.

Об этом заявил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает ГСЗ.

"По данным Госстата в неформальном секторе занято 3,5 млн человек - это 22% занятого населения. Но реально эти цифры могут быть больше", - отметил Ярошенко.

Одним из негативных факторов на рынке труда он также назвал низкий уровень заработной платы по сравнению со странами ЕС, что стимулирует проблему трудовой миграции.

Однако, по словам Ярошенко, рост численности занятых в 16 млн человек является крайне положительной динамикой, а снижение уровня безработицы до 9,7% по методологии МОТ является показателем, характеризующим постепенный выход рынка труда из кризиса. Вместе с тем, уровень безработицы в Украине все же выше показателей почти по всем странам ЕС (средний уровень безработицы в ЕС - 7,4%).