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Гройсман рассказал, как ликвидировать последствия катастрофы на "Укрзализныце"

Владимир Гройсман
20:24 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Отвечая Михаилу Бондарю о проблемах на "Укрзализныце", которые несут угрозу системе энергосбережения, Владимир Гройсман пообещал вывести ситуацию из тупика.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что уже в ближайшее время правительство намерено решить вопрос с отсутствием свободных вагонов и тяги на "Укрзализныце". Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Михаила Бондаря об отсутствии подвижного состава для перевозки угля.

"Компания-миллиардер "Укрзализныця". Опутанная различными схемами и всем остальным... Это просто катастрофа. Как можно такую компанию-миллиардера затянуть в такую историю, что вагонов нет, тяги нет, остального нет? Это катастрофа. И только сейчас мы начинаем это все отматывать, вычислять эти схемы, разрушать их, наживать врагов. И выводить ситуацию из того положения, в котором она сейчас оказалась", - заявил премьер-министр.

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Гройсман пообещал, что уже в текущем году вагонов в Украине будет построено больше, чем когда-либо в другие годы. Он также добавил, что с осени Украина получит новую тягу в рамках сотрудничества с компанией General Electric.

"Что касается тяги, то уже осенью мы начнем получать новый подвижной состав, новую тягу, которую мы совместно, по планам совместного производства, произвели с General Electric. Ситуация не будет ухудшаться, будет только улучшаться. Вагоны сегодня строятся, вся промышленность в этом задействована, тяга будет", - пообещал глава правительства.

Он также добавил, что намерен обсудить вопрос отсутствия вагонов и тяги для перевозки угля с руководством "Укрзализныци". "Сейчас я с контактируюсь с руководителем "Укрзализныци", чтобы уточнить, как осуществляется распределение", - пообещал Гройсман.

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Новости Бизнеса, Вагоны, Владимир Гройсман, Катастрофа, Укрзализныця.
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