Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости Бизнеса: В правительстве уже сейчас усиливают контроль за работой туроператоров и авиакомпаний.
Министерство инфраструктуры и министерство экономического развития и торговли Украины начали работать над правилами для туроператоров, чтобы усилить их ответственность перед клиентами.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радио Свобода".
"Мы с минэкономики прописываем новые правила, которые будут предусматривать страховой фонд. Если ты туроператор, условно, у тебя в фонде должно быть 500 тысяч евро, если же ты - турагент, то 20 тысяч евро, чтобы была ответственность", - отметил он.
"Совместно с минэкономики мы сейчас вводим усиленный контроль. Мы - за работой авиакомпаний, а они - за работой туроператоров для того, чтобы все понимали, что ответственность есть", - сказал он.
Омелян добавил, что теперь ответственность туристических компаний перед клиентами является "минимальной".
"В действующем правовом поле любой туроператор может быть пирамидой, когда соберет деньги с людей, а завтра скажет, что "вы знаете, у меня не получилось", - отметил министр.
Как сообщалось, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Задержки произошли из-за авиакомпании Bravo Airways, которая объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой денежных средств туроператором. Последний своей вины не признал.