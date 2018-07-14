Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров

Министерство инфраструктуры и министерство экономического развития и торговли Украины начали работать над правилами для туроператоров, чтобы усилить их ответственность перед клиентами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Радио Свобода".

"Мы с минэкономики прописываем новые правила, которые будут предусматривать страховой фонд. Если ты туроператор, условно, у тебя в фонде должно быть 500 тысяч евро, если же ты - турагент, то 20 тысяч евро, чтобы была ответственность", - отметил он.

"Совместно с минэкономики мы сейчас вводим усиленный контроль. Мы - за работой авиакомпаний, а они - за работой туроператоров для того, чтобы все понимали, что ответственность есть", - сказал он.

Омелян добавил, что теперь ответственность туристических компаний перед клиентами является "минимальной".

"В действующем правовом поле любой туроператор может быть пирамидой, когда соберет деньги с людей, а завтра скажет, что "вы знаете, у меня не получилось", - отметил министр.

Как сообщалось, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Задержки произошли из-за авиакомпании Bravo Airways, которая объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой денежных средств туроператором. Последний своей вины не признал.