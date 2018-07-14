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Маркарова настаивает на выполнимости дефицита госбюджета 2,5%

Оксана Маркарова
07:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Оксана Маркарова рассказала о выполнимости госбюджета при дефиците 2,5%.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова считает выполнимым государственный бюджет при дефиците 2,5%.

"Я как министр финансов скажу, что фискальная консолидация и дефицит бюджета в рамках 2,5% (ВВП – ИФ) является для нас нерушимым маяком", – сказала она в эфире радиостанции "НВ" в пятницу.

Она отметила, что после принятия парламентом поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде для возобновления переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) остается еще два вопроса.

"Теперь (после принятий парламентом поправки об апелляции в закон об Высшем атикоррупционном суде – ИФ) у нас остается наше внутреннее обсуждение по государственному бюджету – согласовать наши действия и заверить их, что дефицит остается в рамках утвержденной программы госбюджета… Конечно, и вопрос реформы газового сектора", – пояснила она.

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Новости Бизнеса, Министерство финансов, Новости Украины, Оксана Маркарова, Украина, Экономика.
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