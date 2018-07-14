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Чистая прибыль Аграрного фонда в II-квартале 2018 составила 2,2 млн грн

Чистая прибыль Аграрного фонда в II-квартале 2018 составила 2,2 млн грн
15:47 Сегодня Телеграф
minagro.gov.ua

Новости Бизнеса: ПАО "Аграрный фонд" получил 2,2 миллиона прибыли вместо запланированных 28 миллионов убытка.

По итогам второго квартала 2018 доход ПАО "Аграрный фонд" составил 1 млрд грн, прибыль до налогообложения 2,7 млн грн. После начисления налога на прибыль, чистая прибыль общества составила 2,2 грн, против запланированного убытка 28 млн грн.

Соответствующая информация опубликована на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Фактический финансовый результат общества за второй квартал 2018 на 30,2 млн грн больше запланированного показателя.

В течение II квартала 2018 ПАО "Аграрный фонд" было реализовано 18,7 тыс. тонн зерна, 34,2 тыс. тонн муки и 103,0 тыс. тонн минеральных удобрений.

Реализация муки происходила как оптовыми, так и розничными партиям, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой.

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Новости Бизнеса, Аграрный фонд, Зерно, Минудобрения, Мука, Прибыль, Финотчет.
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