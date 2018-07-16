Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе

Кабинет министров Украины готов вести консультации с Верховной Радой по законопроекту, который вводит уголовную ответственность за контрабанду на границе и содействие ей, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы подготовили проект закона о введении уголовной ответственности. Будем проводить консультации с парламентом для того, чтобы документ усовершенствовать и принять решение. Наш план и взаимодействие будут набирать обороты", - рассказал глава правительства в интервью газете "Сегодня", опубликованном в понедельник.

В.Гройсман также выразил надежду, что Государственная фискальная служба в рамках своих полномочий не будет прекращать процесс наведения порядка на границе.

Как сообщалось, 3 июля Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8543 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров.

Данным проектом закона правительство предлагает изложить в новой редакции ст.201 Уголовного кодекса, согласно которой за контрабанду товаров в значительных размерах предлагают карать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время такая ответственность предусмотрена за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов и специальных технических средств негласного получения информации.

За контрабанду товаров "в крупных размерах" Кабмин предлагает карать лишением свободы на 15-20 лет с конфискацией имущества.

Согласно законопроекту, если вышеуказанные правонарушения будут совершены организованной группой или контрабанда будет в особо крупных размерах, виновным будет грозить лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Законопроектом предлагают определить, что контрабанда товаров считает совершенной в значительных размерах, если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупных размерах – если стоимость в 2 тыс. и более раз превышает необлагаемый минимум, в особо крупных размерах – если ее стоимость в 5 тыс. и более раза превышает такой минимум.

Преступления, связанные с совершением контрабанды, буду подследственны Национальной полиции или следственным органам, которые осуществляют контроль над соблюдением налогового законодательства, начавшим досудебное расследование.