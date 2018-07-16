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НБУ дал рекомендации правительству по ЦБ и бюджетным расходам

НБУ
12:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Совет НБУ рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ЦБ и поддержки бюджетных расходов.

Совет Национального банка Украины (НБУ) рекомендует правлению воздерживаться от покупки государственных ценных бумаг (ЦБ) и поддержки бюджетных расходов, сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Совет рекомендовал правлению при осуществлении предусмотренных законом "О Национальном банке Украины" операций продолжить воздерживаться от проведения операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Кроме того, Национальному банку рекомендуется воздерживаться от осуществления операций по покупке государственных ценных бумаг, а также установить параметры по верхней границе объема государственных ценных бумаг в портфеле Национального банка Украины", - написал Б.Данилишин на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, Совет НБУ также поручил правлению к 1 октября 2018 года разработать методологию расчета и установления параметров верхней границы объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ.

Совет НБУ также на своем заседании утвердил стратегию монетарной политики НБУ и принял к сведению предложения правления относительно "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу".

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Новости Бизнеса, Богдан Данилишин, НБУ, Совет Нацбанка, Украина, Ценные бумаги.
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