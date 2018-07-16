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Доллар дешевеет в ожидании американской статистики

Доллар
15:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Доллар США дешевеет относительно евро и ряда других валют на торгах в понедельник перед публикацией данных о розничных продажах в США и докладов главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в американском Конгрессе.

Евро к 15:10 кв 16 июля стоил $1,1717 по сравнению с $1,1685 по итогам торгов в пятницу.

По мнению аналитиков Credit Agricole, доллар в паре с евро превысил потенциал роста, что обеспечило изменение рекомендации для евро на "покупать" с целевым уровнем $1,1961 (рост примерно на 2% с текущего уровня).

Курс доллара к иене опустился в ходе торгов до 112,32 иены со 112,38 иены на конец прошлой недели. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,60 иены по сравнению с 131,32 иены на закрытие предыдущей сессии.

Во вторник Дж.Пауэлл выступит с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в банковском комитете Сената, а в среду - в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

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Текст документа был обнародован Федрезервом еще в пятницу и показал, что американский центробанк оптимистично оценивает перспективы экономики, не слишком обеспокоен угрозой торговых споров и намерен продолжать повышение базовой процентной ставки.

Данные о розничных продажах в США за июнь будут опубликованы в 15:30 мск. По оценкам экономистов, опрошенных Dow Jones, общий показатель вырос на 0,5% в прошлом месяце после майского увеличения на 0,8%, а розничные продажи без учета автомобилей замедлили подъем с 0,9% до 0,3%.

Между тем фунт стерлингов укрепился почти на 0,4% к доллару, до $1,3277, в ожидании голосования в нижней палате британского парламента по предложенному премьер-министром Терезой Мэй законопроекту об условиях выхода из Евросоюза (Brexit).

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Новости Бизнеса, Американская статистика, Доллар, Курс доллара, США.
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