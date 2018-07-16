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Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на выставке в Великобритании

Ан-178
19:53 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: На международной выставке Farnborough Airshow-2018 в Великобритании был представлен военно-транспортный самолет ГП "Антонов" Ан-178.

В небе над Великобританией совершил демонстрационный полет военно-транспортный самолет ГП "Антонов" Ан-178.

Farnborough Airshow-2018 - это международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, радарам и системам наблюдения, авионике и наземному оборудованию и тому подобное.

Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году Farnborough Airshow будет продолжаться с 16 по 22 июля.

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Ан-178 - это ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный ГП "Антонов". Его разработку было начато еще в 2004 году на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Были внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать этот самолет к военной службе.

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Новости Бизнеса, Farnborough Airshow-2018, Ан-178, Антонов, Великобритания, Военно-транспортный самолет, Международная выставка.
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