Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на выставке в Великобритании

В небе над Великобританией совершил демонстрационный полет военно-транспортный самолет ГП "Антонов" Ан-178.

Farnborough Airshow-2018 - это международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, радарам и системам наблюдения, авионике и наземному оборудованию и тому подобное.

Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году Farnborough Airshow будет продолжаться с 16 по 22 июля.

Ан-178 - это ближнемагистральный транспортный турбореактивный самолет, разработанный ГП "Антонов". Его разработку было начато еще в 2004 году на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Были внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать этот самолет к военной службе.