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Назван самый богатый человек в современной истории

Джефф Безос с женой
21:57 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Владельца компании Amazon Джеффа Безоса назвали самым богатым человеком в современной истории.

Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Как сообщает Bloomberg, чистая стоимость состояния основателя Amazon 16 июля утром выросла до 150 млрд долларов.

Это примерно на 55 млрд долларов больше, чем сумма состояния одного из основателей Microsoft Corp. Билла Гейтса, второго - в списке самых богатых людей мира.

Отмечается, что 54-летний Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции". При этом он стал самым богатым человеком в современной истории.

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Как сообщалось ранее, за минувший год состояние мировых богачей выросло на триллион долларов.

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Новости Бизнеса, Amazon, Джефф Безос, Доходы, Основатель, Оценка, Самый богаты человек в истории, Состояние.
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