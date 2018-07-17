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Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа

Газ
08:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Предлагается установить нормы для двух периодов: с апреля по сентябрь и с октября по март.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету министров изменить нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэнергоугля.

В частности, министерство предлагает для тех, у кого есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжения, установить норму потребления: с апреля по сентябрь (включительно) - 5,8 куб. м в месяц на одного человека и октябрь-март (включительно) - 8,8 куб. м в месяц на одного человека; в случае отсутствия горячего водоснабжения и газового водонагревателя: с апреля по сентябрь (включительно) - 8,3 куб. м в месяц на одного человека и октябрь-март (включительно) - 13,7 куб. м в месяц на одного человека; при наличии плиты газовой и водонагревателя: с апреля по сентябрь (включительно) - 20 куб. м в месяц на одного человека и октябрь-март (включительно) - 25 куб. м в месяц на одного человека.

Также предлагается, что в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения для населения норма потребления природного газа на плиту газовую устанавливается: апрель-сентябрь (включительно) - 9,3 куб. м на одного человека в месяц и октябрь-март (включительно) - 14,2 куб. м на одного человека в месяц.

В пояснительной записке указано, что по состоянию на 1 июня 3,3 млн квартир (домохозяйств), или 24,9%, не оснащены счетчиками газа.

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Новости Бизнеса, Газ, Минэнергоугля, Потребление газа, Украина.
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