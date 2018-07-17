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У Омеляна назвали дату запуска поезда четырех столиц

Поезда у Риги
15:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Поезд Киев-Рига через Минск и Вильнюс начнет курсировать с 28 сентября.

Поезд Киев-Рига через Минск и Вильнюс начнет курсировать с 28 сентября текущего года, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. У нас есть поезд четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева. У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он также отметил, что товарооборот между двумя странами активно растет: по итогам 2017 рост составил почти 40% и есть дальнейшее увеличение.

Министр также заявил, что помимо уже реализованных решений, Украина объединит усилия совместно с Польшей и Литвой для создания центра перспективных технологических инновационных решений.

"Украина является приоритетом номер один для Литвы с точки зрения евроинтеграционных процессов, это один из главных рабочих вопросов, и Литва готова помочь Украине максимально. Мы положительно оцениваем реформы, которые проводятся в Украине в связи с евроинтеграционным направлением государства, и надеемся, что предстоящие выборы в Украине не остановят реформы", - цитируется в сообщении министр экономики Литовской Республики Виргиниюс Синкявичюс

В свою очередь В.Омелян подчеркнул, что вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стало дополнительным импульсом для активизации украинско-литовского двустороннего торгового сотрудничества, и выразил благодарность за активную заинтересованность и внимание Литовской стороны к процессу реформирования различных отраслей Украины.

Как сообщалось, ранее тарифный совет Министерства инфраструктуры Украины принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении, позволяющих запуск поезда Киев-Рига.

Предполагается, что ориентировочная стоимость билета в Ригу в купейном вагоне будет составлять около 1855 грн или EUR59.

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Новости Бизнеса, Владимир Омелян, Киев-Рига, Мининфраструктуры, Поезд.
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