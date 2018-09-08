"Укрнафта" в 2018 году планирует провести не менее 18 операций ГРП

ПАО "Укрнафта" в текущем году планирует осуществить не менее 18 операций гидроразрыва пласта (ГРП).

Как сообщила пресс-служба компании, с начала 2018 года "Укрнафта" провела девять операций мощного ГРП на скважинах восточного и западного нефтяных регионов.

"В течение текущего года компания планирует провести не менее 18 операций мощного ГРП", уточнили в пресс-службе.

По данным компании, в первом полугодии "Укрнафта" провела ряд успешных операций ГРП в западном нефтегазовом регионе - на Южно-Гвиздецком и Быткив-Бабчинском, Заводивском, Северо-Долинском и Струтинском месторождениях.

В конце лета "Укрнафта" перешла к проведению ГРП на месторождениях восточного нефтегазового региона, в частности, на Прилуцком, Богданивском, Великобубнинском месторождениях. Сейчас работы ведутся на Бугрувативском месторождении в Сумской области.

Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.