В августе в Украине упало автопроизводство

В августе текущего года объем выпуска автотранспорта в Украине уменьшился на 37% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, в августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники.

"Наибольший результат прошлого месяца показал завод Еврокар, где было собрано 413 легковых авто марки Skoda. При этом, по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%", - говорится в сообщении.

"Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем, против 32 шт. годом ранее. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, производители автобусов за месяц выпустили 56 машин, что на 18% меньше чем в прошлом году.

"Всего с начала года в Украине было произведено 4544 единиц автотранспортных средств или на 7% меньше чем за аналогичный период прошлого года", - заявляют в ассоциации.

Ранее, в августе, на украинском рынке новых легковых авто был отмечен рост потребительской активности.

Кроме того, в августе легковой автопарк Украины пополнился 17 600 авто.