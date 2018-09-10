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Украина значительно сократила импорт газа из Европы

ГТС
12:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Украина на четверть сократила импорт газа из стран Европы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В период с января по август Украина сократила импорт газа из стран Европы на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом информирует пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"С начала 2018 года импорт газа из стран Европы уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, который был создан за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов до начала сезона отбора", - рассказали в Укртрансгазе.

В период с января по август текущего года поступления природного газа из стран ЕС составили 6,9 млрд кубометров, что на 2,5 млрд кубометров меньше, чем за этот период в прошлом году.

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Наибольшие объемы углеводородов были импортированы газотранспортным коридором из Словакии (4,3 млрд кубометров), а также из Венгрии (2,1 млрд кубометров) и Польши (500 млн кубометров).

Как сообщалось, Украина в период с января по август 2018 года отобрала из подземных хранилищ газа 7,3 млрд кубометров голубого топлива, что на 78% больше, чем за этот же период в прошлом году.

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Новости Бизнеса, Газ, ГТС, Импорт газа, Нафтогаз, Укртрансгаз.
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