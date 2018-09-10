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Омелян рассказал, во сколько обойдется реализация транспортной стратегии

Владимир Омелян
15:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Владимир Омелян отметил, что, прежде всего, будет делаться акцент на привлечении именно частного иностранного капитала для создания рабочих мест.

На реализацию транспортной стратегии до 2030 года, которая в этом году была утверждена Кабинетом министров, необходимо около 60 млрд долл.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе совместного брифинга с главой Представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли.

"По нашим предварительным расчетам, общий бюджет реализации этой стратегии до 2030 года составит около 60 млрд долл.", - сказал он.

Омелян отметил, что более половины средств предусмотрено из Дорожного фонда, бюджета "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

"Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-приватного партнерства, концессий, а также займов", - сказал он.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Бюджет, Владимир Омелян, Транспортная стратегия, Транспортная стратегия 2030.
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