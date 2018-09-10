В Украине выросли потребительские цены

Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле в августе остались неизменными, а с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась – до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% – по итогам мая.

Базовая инфляция в августе-2018 составила 0,1% после "минус" 0,1% в июле, а по итогам восьми месяцев она достигла 3,5%.

В годовом измерении рост базового индекса замедлился до 8,7% с 8,8% по итогам июля и 9% – по итогам июня.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Наиболее (на 10,5% и 6,2%) подешевели овощи и фрукты. Цены на рыбу и рыбопродукты, сало, масло снизились на 0,4-0,2%.

В то же время на 6% подорожали яйца, на 1,1-0,3% - продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% состоялся главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию – на 1,2%, на содержание домов и придомовых территорий - на 0,9%, водоснабжение – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей – на 1,6%, топлива и масел – на 1,1%