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Нефть дорожает из-за угрозы урагана "Флоренс"

Нефть
10:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Ожидается, что ураган "Флоренс" достигнет побережья США ночью в четверг или утром в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник из-за новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к побережью США. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,15 (0,19%) - до $77,52 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,54 (0,7%) - до $77,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,02 (0,03%) - до $67,56 за баррель. Накануне контракты снизились в цене на $0,21 (0,31%) - до $67,54 за баррель.

Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, может стать самым сильным ураганом за последние 30 лет для штатов Южная и Северная Каролина. В понедельник он усилился из 2-й категории из 5 по шкале Саффира-Симпсона сразу до 4-й, максимальная скорость ветра уже превышает 140 миль в час (почти 63 м/с).

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В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине, с побережья эвакуируются более 1 млн человек. По оценкам страховщиков, ущерб от урагана составит минимум $27 млрд. Теоретически непогода может затронуть порядка 750 тыс. домов в Северной и Южной Каролине, а также в штате Вирджиния, общей стоимостью свыше $170 млрд.

Хотя "Флоренс", скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, ураган может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что вызовет перебои поставок топлива и приведет к подъему цен на него.

"Все внимание сейчас направлено на ураган "Флоренс". Несмотря на то, что на его пути не стоят крупные НПЗ, трубопровод Colonial готовится к возможным проблемам, - говорит глава трейдингового отдела в Oanda Corp. Стивен Иннес. - Это может привести к нехватке топлива на северо-востоке".

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 77,63 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 77,34 доллара за баррель, что на 3 цента ниже уровня закрытия торгов ($77,37).

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Новости Бизнеса, "Флоренс", Нефть, Побережье США, США, Украина, Ураган Флоренс.
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