Курс криптовалют на 11 сентября: биткоин подорожал

Во вторник, 11 сентября, большинство наиболее ликвидных криптовалют продолжают дешеветь. Подорожал лишь Bitcoin. При этом его доля в общем объеме криптовалют выросла до 56,1% (+0,7%).

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подорожал на 0,64% до $6 372.

Ethereum подешевел на 1,74% – $195;

Ripple – на 2,76%, до $0,269;

Bitcoin Саsh – на 2,6%, до $470;

EOS – на 0,29% – до $5,05.

Кроме того, торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,8 млрд, Ethereum – $1,5 млрд, Ripple – $195 млн, Bitcoin Саsh – $323 млн, EOS – $530 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $110 млрд, Ethereum – $19,9 млрд, Ripple – $10,7 млрд, Bitcoin Саsh – $8,2 млрд, EOS – $4,6 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют лишь немного упала – до $196,4 млрд.

По состоянию на 10 сентября, капитализация рынка криптовалют сократилась с 640 миллиардов до 197 миллиардов долларов. Аналитики объясняют такое падение рынка резким снижением курса Ethereum, а также биткоина.