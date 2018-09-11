Стало известно, как летние дожди повлияли на урожай зерна в Украине

В Минагрополитики утверждают, что летние дожди никак не отразятся на общем результате сбора урожая зерновых и объемах экспорта. Об этом УНН сообщили в Минагрополитики в ответ на запрос.

"Снижение качественных показателей зерна вследствие выпадения чрезмерных дождей носило фрагментарный характер и не повлияет на окончательный общий результат урожая и объемы экспорта. Следует также отметить, что по состоянию на 30 июля, до периода затяжных дождей, пшеница уже была собрано на площади 4,9 млн га или 74% к прогнозу и намолочено 17,1 млн тонн зерна", — отметили в Минагрополитики.

В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 24 млн тонн, из них 13 млн тонн — продовольственной.

"По предварительным оценкам, соотношение „продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 года составит 55/45", — добавили в Минагрополитики.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице составляет 4,5 млн тонн, поэтому обеспеченность Украины зерном и продуктами его переработки (мукой, крупами) является стопроцентной и позволяет не только гарантировать продовольственную безопасность, но и обеспечивать экспортный потенциал.