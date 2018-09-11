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Гройсман надеется на уровень инфляции не выше 10%

Инфляция
13:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман сообщил, что правительство рассчитывает в будущем году удержать инфляцию на уровне 10%.

Кабинет министров прогнозирует, что уровень инфляции в 2019 году будет не больше 10%. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий".

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал В. Гройсман.

По его словам, кроме того прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2% - "вот та рамка, которую мы должны удерживать”, - сказал В. Гройсман. Также он заверил, что проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября Кабмин передаст на рассмотрение Верховной Рады.

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Новости Бизнеса, Бюджет, Владимир Гройсман, Инфляция, Кабмин, Премьер-министр, Украина.
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