Минагрополитики планирует экспортировать 40 млн. т зерна

В этом году экспорт зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне прошлого маркетингового года и составляет более 40 млн тонн. Об этом УНН сообщили в Минагрополитики в ответ на запрос.

"Прогноз Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по экспорту зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне прошлого маркетингового года и составляет более 40 млн тонн", — рассказали в министерстве. Кроме того, Минагрополитики напомнил, что в целях сохранения баланса потребления и экспорта украинского зерна, министерство подписало Меморандум о взаимопонимании на 2018/19 МГ с участниками зернового рынка. "Сейчас в Меморандуме зафиксировано объем прогнозируемого экспорта пшеницы продовольственных классов на уровне 8 млн тонн, что включают в себя также экспорт муки в пересчете на зерно и до 8 млн тонн фуража", — отметили в Минагрополитики.