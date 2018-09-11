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Минагрополитики планирует экспортировать 40 млн. т зерна

Зерно
14:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Минагрополитики надеются на сохранение уровня экспорта зерна, как и в прошлом году, в количестве около 40 млн. тонн.

В этом году экспорт зерновых и зернобобовых прогнозируется на уровне прошлого маркетингового года и составляет более 40 млн тонн. Об этом УНН сообщили в Минагрополитики в ответ на запрос.

"Прогноз Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по экспорту зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне прошлого маркетингового года и составляет более 40 млн тонн", — рассказали в министерстве. Кроме того, Минагрополитики напомнил, что в целях сохранения баланса потребления и экспорта украинского зерна, министерство подписало Меморандум о взаимопонимании на 2018/19 МГ с участниками зернового рынка. "Сейчас в Меморандуме зафиксировано объем прогнозируемого экспорта пшеницы продовольственных классов на уровне 8 млн тонн, что включают в себя также экспорт муки в пересчете на зерно и до 8 млн тонн фуража", — отметили в Минагрополитики.

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Новости Бизнеса, Зерно, Минагрополитики, Украина, Урожай, Экспорт.
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