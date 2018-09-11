Украина увеличила запасы газа

с 8 апреля по 9 сентября 2018 года запасы в хранилищах уже возросли более чем вдвое – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 15 млрд 152,79 млн куб. м., свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам, 1-9 сентября ПХГ пополнились на 513,3 млн куб. м (57,03 млн куб. м/сутки), в августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), в июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/18 гг. Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах, что было связано с морозным мартом – началом апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.