День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киевсовет согласился принять долги Киевэнерго
Кличко анонсировал возвращение горячей воды в Киев
Новости: НАПК нашло у Денисовой десятки незадекларированных миллионов
НАПК нашло у Денисовой десятки незадекларированных миллионов
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября
X

Украина увеличила запасы газа

Газ
16:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 7 млрд 717,63 млн куб. м.

с 8 апреля по 9 сентября 2018 года запасы в хранилищах уже возросли более чем вдвое – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 15 млрд 152,79 млн куб. м., свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам, 1-9 сентября ПХГ пополнились на 513,3 млн куб. м (57,03 млн куб. м/сутки), в августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), в июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/18 гг. Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах, что было связано с морозным мартом – началом апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Запасы газа, ПХГ, Укртрансгаз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Курс криптовалют на 11 сентября: биткоин подорожал Нефть дорожает из-за угрозы урагана "Флоренс" Украина нарастила добычу энергоресурсов

Последние новости

Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко Специалист рассказала о главных причинах боли в боку В Днепре ребенок выпал с 10-го этажа и остался жив
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Гроза и ветер: киевлян предупредили о надвигающейся буре
03 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
04 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
05 Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости сегодня
17:28 Блогера Ананьева взял на поруки народный депутат
17:24 Как выглядят спальни молодых людей из разных уголков планеты (Фото)
17:20 Минагрополитики повысило прогноз урожая на 2018 год
17:19 На Ривненщине перевернувшаяся фура заблокировала трассу "Киев-Чоп"
17:16 В Google появился новый сайт-путеводитель для туристов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия 9/11: Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Новости: Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Самые интересные украинские сериалы этой осени
Самые интересные украинские сериалы этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь